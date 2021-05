Vrai ou Fake : des restrictions différentes selon les Ehpad

En pleine pandémie de Covid-19, les Ehpad n'ont pas forcement généré la situation de la même façon. Quand certains ont décidé de limiter au maximum les visites, d'autres ont préféré laisser plus de liberté au fur et à mesure des vaccinations.

Claire Mathieu a eu beaucoup de mal à voir son père ses derniers mois. Dans cet Ehpad des Yvelines, les conditions de visite viennent tout juste de s'assouplir. "Tant que l'on sentait le danger, je comprenais. Ce n'était pas rôle amis je comprenais. Mais une fois que l'on commence à se sentir en sécurité, que je me dis 'il a eu le Covid, donc il a beaucoup d'anticorps, il a été vacciné, donc encore plus. Moi j'ai eu une première dose donc je suis en partie vaccinée.' Là, ça devient encore plus frustrant", explique Claire Mathieu. L'établissement a choisi d'attendre que tous les résidents soient vaccinés pour rouvrir l'Ehpad, par soucis d'équité.



"Moins prisonnier, moins retiré du monde"

Cet Ehpad dans le Val-de-Marne a fait un autre choix. Ici, dès la mi-mars, les visites en chambre et les sorties ont été autorisées pour les résidents vaccinés seulement, comme Raymond Dumuis, 94 ans. "Cela fait une grande différence. Je me sentais moins prisonnier, moins retiré du monde", explique le sénior. Il a également le droit de voir sa fille qui habite près de là. Son dernier souci reste le masque, qu'il espère pouvoir vite retirer.