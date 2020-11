Covid-19 : les premiers tests antigéniques débarquent dans les pharmacies

Les tests antigéniques viennent de débarquer dans les pharmacies en France. Ils devraient être déployés dans la moitié des officines d'ici le 10 novembre. Pratiqué sur rendez-vous, ce test s’adresse aux moins de 65 ans, sans facteur de risques, asymptomatiques ou présentant des symptômes depuis moins de 4 jours. Avec un résultat entre 15 et 30 minutes, le test, réalisé sur le même mode opératoire que le PCR, est donc beaucoup plus rapide. Il permet la mise en oeuvre sans délai de mesures d'isolement et de contact tracing. Réalisés en pharmacie sans ordonnance, ces tests sont considérés comme presque aussi fiables que les PCR de laboratoire.

Les pharmacies doivent bénéficier d'un local adapté

Mis en place depuis fin octobre, ce test antigénique permet de désengorger les laboratoires. Mais pas facile pour toutes les officines de pouvoir réaliser ce prélèvement nasopharingé en toute sécurité. Les pharmaciens au même titre que les médecins ou infirmiers sont désormais habilités à pratiquer le prélèvement. Le personnel doit non seulement apprendre le geste technique mais également être équipé (gants, blouse, surblouse) pour effectuer le test sur des patients potentiellement contaminés. Les officines doivent aussi disposer d’un local adapté avec une entrée indépendante.