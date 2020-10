Covid-19 : les pays de l'UE adoptent des critères communs pour les restrictions de voyage

La fin du casse-tête pour les voyageurs européens ? Les ministres des Affaires européennes ont adopté, mardi 13 octobre, des critères communs pour les restrictions de voyage dans l'Union européenne, pour tenter de mettre fin à la cacophonie engendrée par la pandémie de Covid-19.

Le texte prévoit que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie chaque semaine une carte de la situation de l'ensemble des pays de l'Union au niveau régional, avec un code couleur commun en fonction du niveau de risque d'une zone : vert, orange, rouge. Une quatrième couleur, gris, est prévue pour les zones dans lesquelles il n'existe pas de données suffisantes.

Les voyageurs venant d'une zone orange, rouge ou grise pourront se voir imposer à l'arrivée une quarantaine ou un dépistage. Ceux qui viennent d'une zone verte ne seront soumis à aucune mesure.

Des travailleurs exemptés de quarantaine

Cette recommandation, non contraignante, prévoit par ailleurs que les Etats membres ne peuvent refuser l'entrée sur leur territoire de voyageurs venant d'un autre pays de l'UE et que les résultats des tests doivent être reconnus mutuellement. Des exemptions de quarantaine pour les voyageurs exerçant un certain nombre de fonctions jugées essentielles sont prévues.

#Covid | On avance ! A l'initative de la , l’ a trouvé aujourd’hui un accord sur la coordination des mesures sanitaires. Ces mesures essentielles facilitent les déplacements et harmonisent les critères de décision.@EmmanuelMacron @olivierveran @EU_Commission @MiRo_SPD pic.twitter.com/Sq6x0M4k1g — Clement Beaune (@CBeaune) October 13, 2020

Un pays prévoyant de mettre en place des mesures restrictives à l'encontre de voyageurs venant d'une zone jugée à risque devra informer l'Etat membre concerné, si possible 48 heures avant leur entrée en vigueur. Le public devra également être averti au moins 24 heures à l'avance. La mise en place d'un formulaire européen unique à remplir par les voyageurs est également prévue.