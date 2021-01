Covid-19 : les nouvelles règles d\'entrée sur le territoire français

T. Cuny, A. Mikoczy, M. Félix, F. Crimon, C. de Chassey

T. Cuny, A. Mikoczy, M. Félix, F. Crimon, C. de Chassey France 3 France Télévisions

Depuis dimanche 24 janvier, lors du contrôle aux frontières françaises, il est nécessaire de présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. "On a été contrôlés à peu près cinq ou six fois. Ils nous mettent une pastille sur le passeport. Ils vérifient les résultats au moins deux fois : une fois qu’on part et une fois qu’on arrive", explique une voyageuse. La mesure existait déjà pour les pays n’appartenant pas à l’Union européenne, assortie d'un engagement sur l’honneur à respecter un isolement de sept jours avant d’effectuer un nouveau test à la fin de cette période.

Aucun contrôle routier et dans les trains

Passagers et compagnies aériennes ont dû s’adapter en l'espace de quelques heures. L’obligation du test PCR négatif pour entrer sur le territoire ne concerne pour l'heure que les transports aériens et maritimes. Aucun contrôle en revanche sur les routes et dans les trains.

