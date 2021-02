Covid-19 : les nouveaux mots apparus pendant la crise sanitaire

La crise sanitaire a modifié de nombreuses choses dans le mode de vie des Français. Elle a aussi changé leur manière de parler, même si la plupart des termes existaient déjà. "Le seul mot réellement nouveau qui est apparu via la pandémie, c’est Covid, lui-même. Les autres mots : coronavirus, écouvillon, asymptomatique etc... Ce sont des mots qui existaient déjà", rappelle le lexicographe Édouard Trouillez, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo, samedi 20 février.

Un mélange des champs lexicaux

Au cours de la crise sanitaire et de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, c’est Emmanuel Macron lui-même qui a utilisé un champ lexical militaire, estimant que le pays était en guerre. Des paroles qui ont eu un impact sur le vocabulaire des Français. "On remarque ça aussi avec un mot comme réserviste ou l’expression réserve sanitaire. Au départ, réserve et réserviste, c’étaient des mots du vocabulaire militaire et qui s’emploient maintenant en médecine", remarque Édouard Trouillez.

