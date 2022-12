Covid-19 : les mesures à destination des voyageurs chinois arrivent "trop tard", estime le président de la cellule Covid à l’Académie nationale de médecine

Après les États-Unis, le Japon, l’Italie et l’Espagne, la France a décidé de renforcer les mesures de contrôle aux frontières pour les voyageurs en provenance de Chine. Le pays fait face à une explosion des cas de Covid-19.

"On ne peut pas empêcher le virus de circuler, mais on doit se protéger en se vaccinant davantage", a réagi vendredi 30 décembre sur franceinfo le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellulede veille "épidémie Covid-19" à l’Académie nationale de médecine. Le gouvernement français a annoncé de nouvelles mesures sanitaires pour les voyageurs en provenance de Chine.

Ces derniers devront "présenter un test négatif, PCR ou antigénique, réalisé moins de 48h avant le départ" pour pouvoir prendre l'avion vers la France, a annoncé le gouvernement, alors que les cas de Covid-19 explosent en Chine. À cette mesure, s'ajoutent dès le 1er janvier l'obligation du port du masque dans les avions en provenance de Chine et la mise en place de tests PCR effectués aléatoirement à l'arrivée des voyageurs sur le territoire français afin de faire un séquençage pour détecter d'éventuels nouveaux variants du virus. Les personnes testées positives auront l'obligation de s'isoler.

franceinfo : Ces mesures sont-elles utiles selon vous ?

Yves Buisson : C'est difficile à prévoir, mais ce qui est sûr, c'est que ces mesures ne pourront pas empêcher efficacement le virus d'entrer en France. D'ailleurs, le virus qui circule en Chine est déjà rentré en France. Puis, ces mesures sont tardives, quand on sait que l'assouplissement des règles sanitaires contre le Covid en Chine date du 7 décembre. Cela fait presque un mois et l'épidémie en Chine est extrêmement importante. Il aurait fallu prendre ces décisions plus vite ou bien ne pas les prendre du tout. Car là, c'est un peu pour donner l'impression qu'on fait quelque chose, ça rassure peut-être les gens inquiets de voir d'éventuels variants envahir notre territoire. Mais c'est trop tard car le virus circule déjà.

Quelles mesures permettraient de mieux se protéger, selon vous ?

Plutôt que de se calfeutrer chez soi, il faut se vacciner davantage. La France a du retard, les personnes à risque n’ont pas fait suffisamment de rappels du vaccin du Covid. En France, contrairement à la Chine, on a une relative immunité collective, ce qui nous permet au moins de faire face à des vagues de variants Omicron sans trop de dégâts sur le plan sanitaire, sans voir de saturation des services de réanimation. Mais cette immunité n'est pas suffisante, elle n'est pas assez entretenue. On ne peut pas empêcher le virus de circuler ou sinon, il faudrait adopter dans le monde entier des mesures zéro Covid. Mais c'est très contraignant et inapplicable aujourd'hui. Donc, il faut accepter qu'on aura les éventuels variants en provenance de Chine.

Les tests qui seront effectués en France vont être séquencés et pour l'instant, on ne voit pas de nouveaux variants apparaître ?

Alors il y a tout de même le variant Omicron BF7, mais il est déjà en France, donc il n'y a pas d’inquiétude particulière à avoir. Il faut maintenir la vigilance. C'est une bonne chose de mener des contrôles aléatoires car il faut maintenir une surveillance épidémiologique et virologique extrêmement rigoureuse et continue. Et peut-être la renforcer en France parce qu'on n'a pas toujours été à la hauteur de ce que font d'autres pays pour ce qui est des séquençages.