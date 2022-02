Covid-19 : les médecins partagés sur la levée des restrictions

Est-il trop tôt pour assister massivement à des spectacles ? La question se pose alors que les jauges dans les lieux accueillants du public assis ne seront plus imposées. Plus d’obligation non plus de télétravailler. Et le masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Alors que la France enregistre plusieurs centaines de milliers de nouveaux cas chaque jour, l’épidémiologiste Philippe Amouyel, en phase avec le gouvernement, défend cette stratégie.

Des entrées en réanimation "décorrélées"

"On a des entrées en réanimation qui sont totalement décorrélées par rapport aux vagues précédentes", précise l’épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord). Pour autant, plusieurs épidémiologistes désapprouvent cette levée de restrictions face à un variant plus dangereux qu’il n’y paraît. "À ce niveau de circulation quotidienne du virus, il est évident que des formes graves et malheureusement des patients qui vont décéder, seront et sont nombreux", confie Djilalli Annane, chef du service réanimation de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine).