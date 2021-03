Covid-19 : les hôpitaux des Hauts-de-France débordés

C. Colnet

Les personnels des hôpitaux du nord de la France tirent la sonnette d’alarme, craignant de ne pas supporter la troisième vague de l’épidémie de Covid-19. "Ils se préparent à une période particulièrement compliquée", indique la journaliste Claire Colnet, en duplex depuis Lille (Nord). "Malgré l’augmentation du nombre de lits en réanimation, malgré les nombreux transferts de malades, la pression sur les hôpitaux n’a jamais été aussi forte dans les Hauts-de-France", poursuit-elle.

Plus de 600 malades en réanimation

Actuellement, plus de 3 300 malades du Covid-19 sont hospitalisés dans la région, dont 609 dans les services de réanimation. "Des chiffres qui dépassent ceux de la première et de la deuxième vague", précise Claire Colnet. Et de conclure : "Le nouveau variant britannique circule de manière particulièrement active. Les Hauts-de-France continuent de prendre de plein fouet cette troisième vague de l’épidémie."