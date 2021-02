Covid-19 : des hôpitaux au bord de la saturation

L'hôpital de Dunkerque (Nord) est au bord de la saturation. Tous les services accueillant des patients atteints du Covid-19 sont pleins, avec 63 malades, dont dix en réanimation. Les médecins estiment déjà être confrontés à une troisième vague. "On est clairement plus sur une vague, on est sur ce qu'on peut appeler une marée, avec des coefficients qui seraient vraiment au-delà de ce qu'on a pu connaître", affirme le docteur Christophe Couturier, responsable du service des urgences au centre hospitalier de Dunkerque.



Des transferts de malades vers d'autres hôpitaux

Depuis quelques jours, le variant anglais s'est imposé à Dunkerque. Un patient admis sur deux à l'hôpital en est atteint. Les transferts de malades vers les hôpitaux de Calais (Pas-de-Calais) ou encore Lille (Nord) ont déjà commencé. La déprogrammation de plusieurs opérations est également prévue.



"Depuis le 1er janvier, nous connaissons un plateau ascendant, qui a culminé début février avec près de 28 000 patients hospitalisés avec le Covid. La courbe a commencé à s'infléchir légèrement il y a une dizaine de jours : nous sommes à 26 000 aujourd'hui. C'est encourageant, mais ça reste très timide encore [...]. Le nombre de patients hospitalisés est toujours supérieur à ce que nous avons connu au mois de décembre, mais également au nombre enregistré fin octobre", explique le journaliste Ambroise Bouleis sur le plateau du 20 Heures, mercredi 17 février.

Le JT

Les autres sujets du JT