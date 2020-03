Covid-19 : les habitudes ont-elles changé ?

Dans leur café de Tourcoing (Nord), ils ne changeraient leurs habitudes pour rien au monde. Quand un client habitué arrive au niveau du bar, il n'hésite pas à serrer la main du gérant ou encore à faire une petite bise à une connaissance. "C'est toujours : 'Attention, il ne faut pas serrer la main ni faire la bise', mais on le fait quand même", déclare l'homme derrière le zinc. "On n'y pense pas, quand on le fait, on se dit : 'Zut on devait pas'", ironise une cliente.

Utiliser du gel hydroalcoolique

Ce réflexe est difficile à abandonner. Pourtant, parmi les meilleurs moyens de se prémunir contre le Covid-19, on compte le fait d'éviter les contacts avec d'autres personnes. Pour certains, il faut quand même faire attention, en se désinfectant au gel hydroalcoolique ou en se lavant les mains régulièrement. D'autres ont simplement décidé de ne plus faire la bise à leurs proches.

