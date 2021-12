Covid-19 : les grandes surfaces peuvent désormais vendre des autotests

Les grandes surfaces vont pouvoir vendre des autotests pour détecter le Covid-19 pendant un mois, selon un arrêté du ministre de la Santé, Olivier Véran, daté de lundi 28 décembre et publié le lendemain au Journal officiel.

Vu le contexte actuel, avec l'explosion des contaminations avec le variant Omicron et Delta, "il y a lieu de diversifier les circuits d'approvisionnements et de ventes des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal", est-il précisé. Le PDG du groupe Leclerc réagit sur Facebook indiquant qu’il s’agit d’une "décision juste et utile" pour les Français. "Nos équipes se montreront à la hauteur des enjeux, aux côtés des pharmaciens d’officine".

Dans son avis du 15 mars 2021, la Haute Autorité de Santé (HAS) considère qu'il est "possible d’extrapoler les performances" des tests antigéniques à celle des autotests. La méthode d'analyse est la même, c'est la façon de faire le prélèvement qui diffère : lors d'un autotest, l'écouvillon est introduit moins profondément dans la narine. Toujours selon la HAS, un test antigénique est efficace à 80% minimum pour détecter une personne positive et 99% pour détecter une personne négative. En cas de positivité, il faudra donc se soumettre à un test PCR pour confirmer le résultat de l'autotest puis s'isoler en attendant le résultat.