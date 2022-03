Covid-19 : les Français peuvent enlever le masque

En France, après deux ans de pandémie qui ont bouleversé nos vies, c'est un symbole qui va tomber ce mardi 14 mars. Les masques ne seront plus obligatoires dans les lieux publics et le pass vaccinal n'y sera plus exigé. Un grand changement, notamment dans nos rapports avec les autres. Une délivrance pour beaucoup, une inquiétude pour d'autres.

Ils en rêvaient depuis près de deux ans : tomber le masque, ne plus devoir le porter en intérieur. Pour beaucoup, c'est une libération. “On va enfin revivre !” “Il était temps et puis on va enfin voir le visage de nos professeurs”, s’amuse un élève. Pour les plus petits aussi, ne plus devoir porter de masque en classe est un soulagement. “On peut respirer et on peut parler.”

Ne pas culpabiliser les enfants

Eva n'a jamais vu sa maîtresse sans masque. Face aux interrogations des enfants habitués à porter le masque depuis des mois, il faudra faire preuve de pédagogie et les accompagner avec un discours apaisant​, et non pas culpabilisant, à l'idée qu'ils puissent contaminer. Certains adultes sont aussi inquiets de ce changement et auront du mal à se défaire d’un geste barrière.