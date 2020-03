Covid-19 : les Français commencent leurs provisions

Les Français se méfient de l'impact du Covid-19 et agissent en conséquence. Une partie de la population n'hésite pas à se ruer dans les supermarchés pour acheter en grande quantité de quoi faire des provisions. Les ventes de produits de grande consommation ont augmenté de 5,4% par rapport à l'année dernière. Elles ont même été multipliées par 2,5 en ce qui concerne le riz et les pâtes ou par deux pour les mouchoirs et les conserves de légumes.

Le drive en plein essor

Certains Français ne souhaitent pas se confronter aux foules dans les rayons. Ils décident alors d'acheter en ligne pour se faire ensuite livrer leurs courses. Dans un supermarché près de Rennes (Ille-et-Vilaine), les achats de ce type ont augmenté de 26% par rapport à la semaine dernière. Si les stocks ne manquent pas dans l'entrepôt, le magasin tente de recruter et en demande davantage à ses salariés pour répondre aux attentes des clients.