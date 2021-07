Covid-19 : les Français approuvent-ils les mesures décidées par Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a pris la parole, lundi 12 juillet, pour annoncer plusieurs mesures pour enrayer l’épidémie de Covid-19. "Ils sont 59% à avoir été convaincus par le chef de l’État lors de son allocution, 14% ont même été très convaincus", explique Leslie Cadiou, faisant référence à un sondage franceinfo / Le Parisien. 69% des Français sont favorables à l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé, autant pour la mise en place de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants à la rentrée.

Les Français adhèrent en majorité à la vaccination obligatoire

En outre, 63% sont favorables à la fin du remboursement des tests PCR, 62% à l’élargissement du pass sanitaire. 60% pensent que la vaccination devrait devenir obligatoire. Mais le président de la République a également évoqué des thèmes économiques et sociaux. 72% des Français interrogés pensent que la réforme des retraites doit avoir lieu après la pandémie, mais 61% sont opposés au recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. 65% souhaitent la réforme de l’assurance-chômage et 55% sont favorables au revenu d’engagement pour les jeunes. Enfin, 55% veulent des réformes économiques et sociales profondes avant l’élection présidentielle de 2022.