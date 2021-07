Covid-19 : plus de six Français sur dix favorables au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire des soignants, selon notre sondage

Les retraités sont les plus favorables aux annonces faites par Emmanuel Macron lors de son allocution de lundi, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publié vendredi pour franceinfo et "Le Parisien/Aujourd'hui en France".

Plus de six Français sur dix sont favorables aux nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria* publié vendredi 16 juillet pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Dans le détail, 69% des personnes interrogées se disent favorables à l'obligation vaccinale pour les soignants à partir du 15 septembre. Elles sont également 69% à adhérer à la mise en place de campagnes de vaccination spécialement dédiées aux collégiens, lycéens et étudiants à la rentrée scolaire. Enfin, 63% sont pour la fin de la gratuité des tests PCR à l'automne, et 62% sont favorables à la mise en place du pass sanitaire pour entrer dans un lieu public.

Les retraités sont les plus favorables aux annonces faites par le président de la République lors de son allocution du 12 juillet, alors que les 18-34 ans y sont le plus réfractaires. Ainsi, seulement 47% des 18-34 ans sont favorables au pass sanitaire pour se rendre dans un bar, un restaurant, un musée ou un centre commercial, quand ils sont 81% chez les retraités.

Concernant la vaccination obligatoire pour tous les Français, alors qu'Emmanuel Macron a déclaré lundi que "nous devrons nous poser la question" dans les prochains mois, 60% des personnes interrogées dans ce sondage s'y disent favorables.

*Ce sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France a été réalisé par internet les 13 et 14 juillet 2021 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.