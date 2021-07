DIRECT. Covid-19 : Joe Biden est prêt à envoyer des "quantités importantes" de vaccins à Cuba

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le marché européen des voitures neuves a perdu 1,5 million de ventes par rapport au premier semestre 2019, avant la crise du Covid-19, selon les chiffres publiés par les constructeurs. Avec 5,4 millions de véhicules vendus, le marché progresse en revanche de 25,2% par rapport au premier semestre 2020.

: Bonjour @Pas au clair. Non, le pass sanitaire sera exigé pour les enfants à partir de 12 ans, à partir du 30 août. Les enfants de moins de 12 ans ne sont en revanche pas concernés. Aucune démarche particulière n'est nécessaire dans ce cas. Vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le pass sanitaire dans cet article.

: Bonjour, je ne suis pas sûre d'être au clair. Le pass sanitaire sera exigé pour les plus de 11 ans, et seuls les plus de 12 ans peuvent se faire vacciner ? Merci de me corriger, c'est souvent confus ces annonces.

: Les créations d'entreprises françaises ont progressé en juin après un déclin de 4,1% le mois précédent, selon des statistiques de l'Insee. Cela témoigne d'un rythme élevé pour l'hébergement et la restauration.

: "On ne peut pas empêcher les gens de manger un [dans les centres commerciaux] parce qu'ils ne sont pas vaccinés."



En ce qui concerne le pass sanitaire, "il y a un périmètre de contraintes qui me semble un peu large", déclare sur franceinfo Olivier Faure, à propos de ses conséquences sur la vie quotidienne.

: A 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Au moins 93 morts en Europe, après des pluies diluviennes et des inondations qui ont frappé plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, où les crues ont fait au moins 81 morts et où les autorités recherchent encore de nombreuses personnes.



Treize départements de l'est et du nord de la France sont par ailleurs placés en vigilance orange "pluie-inondation" et/ou "crues" par Météo France.



• #CLIMAT On vous explique comment le réchauffement climatique est passé de "menace pour les générations futures" à danger imminent.





"Une dictature, ce n'est pas ça" : Emmanuel Macron s'est défendu au lendemain des manifestations dans plusieurs villes de France contre l'élargissement du pass sanitaire.

: Bonjour @Harma. Oui, mais il n'aura qu'une seule dose et il devra attendre un peu. "Si l’adolescent a déjà eu la Covid-19, il doit attendre au minimum deux mois après la preuve de sa contamination (test RT-PCR positif) avant de se faire vacciner", explique le site Ameli.fr.

: Un jeune de 14 ans qui a le Covid-19 et qui en est guéri doit-il se faire vacciner ? Peut-il avoir le pass sanitaire ? Merci.

: "[Sur la vaccination], il faut convaincre et non contraindre."



François Ruffin critique sur BFMTV la méthode choisie par Emmanuel Macron : "On vit une grave crise de confiance envers le politique. (...) La confiance envers la parole politique va encore se dégrader après cet épisode-là."

: "On a le président de la République qui apparaît un lundi soir et qui en 10 minutes décide de bouleverser la vie des Français."



Sur BFMTV, François Ruffin dénonce la méthode utilisée par Emmanuel Macron concernant les dernières décisions pour lutter contre la pandémie : "On a un président qui décide plus seul que jamais. (...) On n'est plus des citoyens, on est transformés en sujets."

: Bonjour . Il s'agit d'un test PCR ou antigénique, au choix. Clément Beaune a fait cette précision sur son compte Twitter, après avoir annoncé sur franceinfo l'obligation pour les voyageurs non vaccinés de retour d'Espagne et du Portugal de présenter en test de moins de 24 heures.

: Bonjour, le test demandé de moins de 24 heures pour le retour du Portugal est un test pcr ou anti génique ? Merci 😉

: Bonjour @ange. Oui, Emmanuel Macron a annoncé fin mai dans un simple tweet être vacciné. Il a fait cette démarche dès l'ouverture de la vaccination à tous les Français. Le président de la République n'a reçu qu'une seule dose puisqu'il avait été atteint par le Covid-19 en décembre dernier.

: Bonjour, Est-ce que Mr Macron est vacciné lui aussi ?

: Plus précisément, 1 700 des 2 120 tests PCR positifs enregistrés en moyenne chaque jour sur cette période ont concerné des non-vaccinés. Sur ces 2 120 tests, seuls 6% étaient ceux de Français complètement vaccinés. Si on ne prend que les patients symptomatiques, le résultat est de 4%.

: Les Français qui n’ont reçu aucune dose de vaccin ont représenté enregistrés sur la semaine du 28 juin au 4 juillet, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.





: Porter un masque sera de nouveau obligatoire à Los Angeles à partir de dimanche, que l'on soit vacciné ou non, annoncent les autorités en raison de la hausse continue des cas de Covid-19 dans la région. La mégalopole californienne, deuxième ville des Etats-Unis, est la première à rétro-pédaler en ce sens.

: L'extension du pass sanitaire est-elle conforme au droit ? La légalité de cette extension aux lieux de culture et de loisirs et la vaccination obligatoire pour certaines professions divise les spécialistes du droit constitutionnel. On fait le point dans cet article.

: Les rues de Melbourne sont tristement vides ce matin, quelques heures après le début d'un cinquième confinement dans la deuxième plus grande ville d'Australie, au moment où le pays peine à contenir une nouvelle flambée épidémique. Sydney étant depuis fin juin soumis à une mesure similaire, ce sont désormais au total plus de 12 millions d'Australiens qui sont priés de rester chez eux.











: Bonjour @Aurore. Non, vous échappez à cette obligation :) Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune a bien précisé hier que le "test de moins de 24 heures" à présenter au retour d'Espagne et du Portugal concernait les voyageurs non vaccinés. Bonnes vacances !

: Étant vaccinés complètement, nous partons en Espagne cet été, faut-il quand même effectuer un test PCR 24h avant de partir où 24h avant de revenir ?