Covid-19 : les enfants sont-ils vraiment moins contagieux ?

C. Rougerie, C. Pravaz, F. Bohn, E. Urtado

Les moins de 18 ans représentent moins de 5% de l'ensemble des cas du coronavirus. Ils sont le plus souvent asymptomatiques, et moins transmetteurs du virus que les adultes, contrairement à une idée émise au début de l'épidémie. "On est parti de l'idée que les enfants pouvaient transmettre le covid de façon importante. Des études ultérieures ont montré que la transmission se fait plus souvent des adultes vers les enfants que l'inverse" explique Vincent Maréchal, professeur de virologie.

Plus de vaccins contre la grippe et la gastro-entérite

Mais le virus circule toujours activement sur le territoire. Les pédiatres sont inquiets puisque les enfants vont se retrouver, dès le 1er septembre, dans des lieux clos. En effet, selon le professeur Robert Cohen, médecin pédiatre, "même si les enfants sont moins contaminés et moins contaminants, il va quand même y avoir des cas dans les crèches et les écoles. Il faut donc anticiper". Les médecins demandent aussi des tests salivaires et plus de vaccins contre la grippe et la gastro-entérite, qui ont des symptômes similaires, pour éviter la surcharge dans les cabinets médicaux.

