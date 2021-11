Covid-19 : les conséquences sociales et économiques de la pandémie se feront sentir pendant des "décennies", prévient la Croix-Rouge

Les femmes, les migrants et les personnes vivant dans les villes ont été les plus durement touchés par le bilan économique et social du Covid-19.

(MAHESH G / THE TIMES OF INDIA / AFP)

La pandémie, qui a tué des millions de personnes et mis à genoux l'économie mondiale, a eu un impact socio-économique particulièrement dévastateur pour les femmes et les migrants, a expliqué lundi 22 novembre la Croix-Rouge. Dans un nouveau rapport, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) met en garde contre les conséquences secondaires disproportionnées du Covid-19 sur les groupes qui étaient déjà vulnérables.

La crise sanitaire s'est traduite par de nombreuses pertes d'emploi, et donc de revenus, précise l'organisation, en se fondant sur les données recueillies par ses 192 sociétés nationales. La crise a également accru l'insécurité alimentaire et a réduit l'accès à l'éducation et aux services d'aide aux personnes confrontées à des violences, tout en exacerbant les problèmes de santé mentale, selon le rapport.

Les femmes ont été "particulièrement touchées"

"Notre recherche montre ce que nous soupçonnions et craignions depuis longtemps, à savoir que les effets secondaires destructeurs de cette pandémie ont endommagé le tissu social et se feront sentir pendant des années, voire des décennies", a déclaré le président de la FICR, Francesco Rocca. "Les personnes déjà vulnérables, en raison des conflits, du changement climatique et de la pauvreté ont été poussées un peu plus vers le bord du précipice", a-t-il dit en conférence de presse.

Les femmes ont été particulièrement touchées par les pertes d'emplois car elles travaillent plus souvent dans l'économie informelle et dans les secteurs qui ont fortement des restrictions sanitaires, comme le tourisme. Le rapport souligne également que les confinements ont provoqué un plus grand isolement social des femmes, qui ont ainsi été davantage exposées aux violences domestiques.