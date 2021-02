Covid-19 : les chiffres de l'épidémie légèrement en baisse

Que disent les chiffres de l'épidémie de Covid-19, depuis une semaine ? "Ils sont en légère baisse. On est passés de 215 cas pour 100 000 personnes à 206 cas pour 100 000 personnes. Maintenant, on reste à des taux très élevés, les hôpitaux sont saturés, 28 000 personnes sont hospitalisées pour Covid, puis, surtout, environ 400 décès par jour", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 19/20, mercredi 10 février.



Éviter un reconfinement

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré qu'il existait un "chemin" pour éviter le reconfinement. "Ce chemin, c'est un petit peu plus de rigueur. Si on prend l'index de rigueur gouvernementale, calculé par l'université Johns Hopkins, on s'aperçoit qu'on a de la marge : on est à 64 % de rigueur aujourd'hui. Au premier confinement, on était à 88 %. Aujourd'hui, les pays qui ont réussi à casser la courbe des cas et la courbe des décès, ce sont par exemple l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui, eux, sont autour de 80 %", précise Damien Mascret.

