Covid-19 : le nombre de contaminations repart en flèche en Catalogne

Les discothèques avaient rouvert il y a seulement deux semaines en Catalogne (Espagne). Elles vont déjà devoir refermer le week-end du samedi 10 juillet, car le nombre de contaminations au Covid-19 repart en flèche. Près de 5 000 nouveaux cas en moyenne sont ainsi recensés chaque jour dans cette région de 7,5 millions d'habitants.

Des mesures pour limiter les interactions

Pour le gouvernement catalan, il y a urgence à resserrer l'étau. "Les chiffres d'infections sont mauvais, très mauvais, même. Et la vitesse de propagation aussi est mauvaise. C'est pourquoi nous devons prendre des mesures pour limiter les interactions", a déclaré Patricia Plaja, porte-parole du gouvernement de Catalogne. Le gouvernement vise donc les discothèques, car les jeunes sont de loin les plus touchés ; ils le sont quatre fois plus que la moyenne. Et pour cause : les moins de 30 ans n'ont accès à la vaccination que depuis une semaine. Dans les régions où ils peuvent se faire vacciner, les jeunes se ruent dans les centres.