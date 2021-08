Covid-19 : le virus joue les trouble-fêtes dans les colonies de vacances

Cet été, alors que la France connaît une quatrième vague de coronavirus due notamment à la propagation du variant delta, le virus s'invite dans les colonies de vacances. À cause de cas de Covid-19 détectés ou avérés, certains séjours ont été annulés et d'autres ont dû s'arrêter. Les jeunes participants et leur encadrement doivent alors être rapatriés, isolés et passer des tests PCR à répétition.

La colonie de vacances de Philémon, 13 ans, était ainsi censée durer trois semaines, mais une semaine avant la fin, ses parents ont reçu un texto de sa part. "Il nous a annoncé qu'il y avait des cas Covid dans le village et qu'ils allaient tous être testés par l'ARS qui arrivait le lendemain matin", raconte Soizic Guerin-Cauet, la mère de l'adolescent. Elle a bientôt appris que c'était au sein même de la colonie, parmi le personnel et les enfants, que ces cas étaient suspectés, puis confirmés.

Rapatriement et isolement

En 24 heures, l'Agence régionale de santé décide du rapatriement de tout le monde. Pour Soizic Guerin-Cauet, ce retour anticipé tombait mal. "Je suis enseignante, c'était la seule semaine de l'été où j'étais seule pour travailler mes progressions et mes lectures, raconte-t-elle, Et Philémon aurait bien aimé continuer sa colo parce qu'il s'y sentait bien ... En plus il était confiné avec une maman qui bossait toute la semaine. Mais tout a été bien organisé par l'organisme de colonie de vacances. On est plutôt contents, ce n'est la faute de personne !"

Pourtant tout le monde avait été testé avant le départ, tout comme dans cette autre colonie, à Naples. Le directeur, Quentin Glayal, est resté confiné à l'hôpital avec un des enfants pendant presque quinze jours. "J'ai fait de mon mieux pour que le jeune ne désespère pas, que ses parents soient le plus possible en confiance, raconte-t-il, C'était ma mission première. Il y avait aussi mon ressenti qu'il fallait mettre le plus de côté pour faire en sorte que tout le monde tienne."

Pas d'explosion des cas pour le moment

Ces situations ne sont pas isolées, selon Jean-François Michel, le président du conseil des organisateurs de voyages de jeunes. Il a d'ailleurs recensé de nombreux autres cas de colonies de vacances annulées ou écourtées au cours du mois de juillet. "Douze organismes nous ont signalé des cas liés au Covid-19 dans leur structure, rapporte-t-il, Cela peut simplement être un animateur diagnostiqué Covid, ou bien des enfants. Quand il y a un nombre important de cas dans une colonie, par exemple dans l'une d'elles, 20 jeunes ont été testés positifs sur 150, l'ARS peut décider de fermer le centre."

Il y a des cas, mais on ne peut pas parler d'explosion pour le moment. Cependant, la situation évolue et certaines entreprises s'inquiètent. En effet, de plus en plus de familles annulent leur séjour au mois d'août parce que leurs enfants sont positifs au Covid-19.