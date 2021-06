Covid-19 : le variant Delta provoque de nouveaux confinements

C. Sergent

Le variant Delta du Covid-19 se propage en Israël, en Australie, en Afrique du Sud, en Russie ou au Portugal. Ces pays affrontent un nouveau pic épidémique et certains décident de reconfiner, ce qui repousse encore les espoirs de sortie de crise.

En Australie, la ville de Sydney est de nouveau confinée pour 15 jours et a des allures de ville fantôme depuis samedi 26 juin. "Il y a comme un très mauvais sentiment de déjà-vu", se désespère un habitant. Quatre quartiers seulement de la capitale australienne étaient concernés, mais les autorités ont jugé la menace du variant Delta trop sérieuses. Les cinq millions d'habitants doivent rester chez eux, sauf pour travailler et faire ses courses. Plus de 80 personnes ont été testées positives à ce variant du Covid-19 venu d'Inde depuis le 21 juin.

Portugal et Israël serrent à nouveau la vis

Lundi 28 juin, le Bangladesh ferme ses administrations et ses entreprises. Au Portugal, même inquiétude. La moitié des nouveaux cas de coronavirus est liée au variant Delta. C'est même 70% à Lisbonne est ses environs. Impossible de venir sans pass sanitaire. Les restaurants ferment à 15h30 et les centres commerciaux à 19 heures. Israël, premier pays à déconfiner, a décidé dès vendredi d'obliger à nouveau le port du masque à l'extérieur.