DIRECT. Covid-19 : le variant Delta est présent dans au moins 85 pays, affirme l'OMS

"Je n'ai jamais vu la tour Eiffel, mais quand je la vois à la télé, je me dis qu'il faudrait que j'y aille quand même !" Malgré l'arrivée du tramway fin 2019 et les millions investis dans la rénovation urbaine, certains habitants de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) peinent toujours à se rendre dans la capitale, située à seulement 12 km de chez eux, et à s'y sentir légitimes. Je suis allée à leur rencontre.