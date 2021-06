Covid-19 : le vaccin est-il efficace contre le variant Delta ?

Des cas de variant Delta du Covid-19 ont été détectés à Rennes (Ille-et-Vilaine). La mobilisation s'organise donc pour empêcher sa propagation. La protection civile a notamment installé un centre de dépistage dans un quartier populaire. L'objectif de ces tests rapides est de repérer et isoler au plus vite les nouveaux cas, afin de casser les chaînes de transmission. Les équipes incitent aussi à la vaccination. "On est sur de la prévention, mais on délivre quand même des papiers permettant aux personnes d'aller se faire vacciner immédiatement au stade Robert-Poirier", assure Frédéric Bridonneau, chef de projet médiateur de la protection civile en Ille-et-Vilaine (ADPC3).



L'importance des deux doses de vaccin

Les vaccins restent-ils efficaces contre le variant Delta ? Des études ont été faites en laboratoire, et les Anglais, très touchés, ont publié des données sur leur population vaccinée. Les conclusions sont rassurantes. "La protection, lorsque le schéma vaccinal est complet, c'est-à-dire deux doses, est quasi-équivalente vis-à-vis du variant Delta. Elle est un peu inférieure lorsqu'on ne fait qu'une seule dose", explique le professeur Stéphane Paul, responsable du département d'immunologie au CHU de Saint-Étienne (Loire) et membre du comité vaccin Covid-19, qui précise également que la protection est optimale contre tous les variants 15 jours après la seconde dose.

