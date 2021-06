DIRECT. Covid-19 : les Landes confrontées à un regain épidémique, le variant Delta y représente 70% des nouveaux cas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Eric Piolle se réjouit de voir les écologistes "en capacité de l'emporter" dans deux régions : en Pays-de-la-Loire et en Ile-de-France.

: Le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, interrogé sur le plateau de Public Sénat se "méfie" du vote électronique "à cause des piratages massifs qu'on voit en ce moment, notamment dans les hôpitaux".











: John McAfee avait été arrêté fin 2020 à l'aéroport de Barcelone au lendemain de la publication par un procureur américain d'un acte d'accusation le visant notamment pour avoir omis de déclarer des millions de dollars de revenus issus de la promotion de cryptomonnaies.

: Après avoir fait fortune avec son antivirus dans les années 1980, John McAfee était devenu un gourou des cryptomonnaies grâce auxquelles il affirmait gagner 2 000 dollars par jour. Il était suivi par près d'un million de personnes sur Twitter.

: John McAfee, le créateur américain du célèbre logiciel antivirus portant son nom, s'est suicidé dans une prison en Espagne, où un tribunal venait d'ordonner son extradition aux Etats-Unis qui l'accusent de fraude fiscale.



(FRED DUFOUR / AFP)

: "Les éoliennes ça nous coûte très très cher et surtout ça défigure le paysage", estime par ailleurs Xavier Bertrand, qui milite pour l'abandon de cette technologie au profit du nucléaire.

: "Le Front national n'a rien à proposer : des mensonges, des amalgames, des propositions qui ne tiennent pas la route. Ils exploitent la colère des gens", tance le président sortant des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sur France Inter.







: La présidente du Rassemblement national souligne que son parti est partout présent au second tour en France métropolitaine : "Nos électeurs peuvent changer totalement la donne", martèle Marine Le Pen.

: "On va aller chercher les électeurs, les convaincre, leur expliquer l'importance d'aller voter."





Sur RTL, Marine Le Pen dit réfléchir pour la présidentielle "aux moyens d'aller chercher [ses] électeurs", c'est-à-dire selon elle "les catégories cœur du RN, à savoir les jeunes et les classes populaires".

: Le candidat de la droite a également convaincu une partie des pêcheurs lorsqu'il est venu les rencontrer sur place. "Les gens d'ici n'entendent plus parler du RN, alors que Xavier Bertrand et son équipe sont présents et dans l'action", assure Samuel Gamain, vice-président du comité régional des pêches. Le reportage est à retrouver ici.



(CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

: Une partie des électeurs du RN ont aussi changé de camp. Plusieurs élus de la mairie reconnaissent ainsi être passés du RN à un vote pour Xavier Betrand. "On sait que des élections comme les régionales ou les départementales, c'est important car ça distribue les subventions. Donc mieux vaut être du bon côté du manche", explique un élu.

: Il y a d'abord les abstentionnistes, ceux qui ont choisi de ne pas se déplacer dimanche dernier. "J'ai d'autres choses à penser en ce moment que d'aller voter", explique une restauratrice, qui confesse une certaine lassitude envers la vie politique.

: Dans le village du Crotoy, petite cité balnéaire de la baie de Somme, le RN a perdu 28 points en six ans au premier tour des régionales. Franceinfo est allée à la rencontre de ces électeurs qui se sont détournés du parti de Marine Le Pen.



(CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

: Bonjour @Sylv21, en effet : une enquête a été ouverte après la disparition de 40 à 58 millions d'euros de monnaies virtuelles gérées par une association basée près de Dijon (Côte-d'Or), selon une information du Bien Public confirmée à France Bleu Bourgogne qui vous en dit plus dans son article.

: Bonjour FI et merci pour votre excellent travail quotidien. Un petit mot sur la cryptomonnaie envolée à Dijon pour que chacun soit bien conscient du danger? Bonne journée

: Connaissez-vous Matthieu Orphelin ? Dimanche, cet écologiste pourrait bien faire basculer les Pays de la Loire. Mais derrière sa liste d'union de la gauche se cache un parcours politique sinueux, de La République en marche au soutien de La France insoumise. Portrait.



(ROBIN PRUDENT / FRANCEINFO)

: "C'est à prendre au sérieux, mais il ne faut pas s'alarmer outre-mesure."



Les poils urticants de ces chenilles peuvent causer des problèmes de santé à l'homme : des boutons, comparables à ceux des orties, des démangeaisons, des maux de gorge ou des conjonctivites.

: Les chenilles processionnaires, qu'elles soient du chêne ou du pin, prolifèrent cette année encore en France. Franceinfo fait le point sur le retour en force de cette petite bête, inoffensive au premier abord, mais qui peut s'avérer être un véritable poil à gratter.



(XAVIER LEOTY / AFP)

: On connaît la composition du jury du 74e festival de Cannes. Le réalisateur américain Spike Lee présidera la cérémonie. A ses côtés, huit personnalités dont quatre Français découvriront les 24 films de la compétition :





• la chanteuse Mylène Farmer



• l'acteur Tahar Rahim



• l'actrice Mélanie Laurent



• la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop



• l'acteur de Parasite Song Kang-Ho



• l'actrice et réalisatrice américaine Maggie Gyllenhaal



• la réalisatrice et productrice Jessica Hausner



• le réalisateur brésilien de Bacurau et Aquarius, Kleber Mendonça Filho



: Face à la pénurie d'infirmiers, les cliniques privées de Poitiers organisent des "opérations séduction", explique Centre-Presse, le journal de la Vienne.





: Le duel Thierry Mariani (RN) et Renaud Muselier (LR) s'annonce très serré en Paca selon un sondage Ifop publié par La Provence. Le candidat LR l'emporterait d'une très courte tête (51%).





: Dans la presse régionale, Ouest-France fait la part belle au Tour de France alors que la Grande Boucle s’élancera samedi de Brest et défilera quatre jours en terre bretonne.





: De son côté, Le Point propose une enquête sur le mouvement ultranationaliste turc des Loups gris, très implanté en Europe.





: Paris Match consacre sa une à l'actrice Leïla Bekhti que l'on retrouvera prochainement dans la série Netflix : Comment je suis devenu super-héros.





: Le Monde est allé à la rencontre des Français abstentionnistes, de Bordeaux à Lille, en passant par Clichy-sous-Bois et Strasbourg.





: "La Suisse au prochain numéro", se réjouit L'Equipe après le match nul (2-2) décroché à Budapest par les Bleus, leur permettant de boucler la première phase de poules en tête de leur groupe.





: Allons faire un petit tour dans les kiosques. Libération titre sur la condamnation quasi-unanime des Etats-membres de l'UE de la loi votée le 15 juin par le Parlement hongrois interdisant les représentations de l’homosexualité auprès des mineurs.





: Quelle aujourd'hui ? Le temps sera encore instable de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Nord-Est, mais une amélioration se dessinera sur l'Ouest, avec l'arrivée d'éclaircies. Le soleil s'imposera du Roussillon aux départements côtiers de la Provence et sur la Corse.



(MATIN)



(APRES-MIDI)







: Dans les Landes, le variant Delta, d'abord repéré en Inde, "représente 70% des cas positifs détectés. Ce même département est le seul département où nous observons une hausse de l'épidémie", a détaillé hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

: Sur les 23 résidents contaminés, 21 étaient totalement vaccinés, avec deux doses. Trois d'entre eux ont été hospitalisés, sans qu'il y ait besoin de les transférer en réanimation. En présence du variant Delta, la vaccination empêche notamment de développer des formes graves de la maladie.

: Une trentaine de cas de Covid-19 ont été détectés dans un Ehpad à Pontonx-sur-l'Adour, dans les Landes, depuis le 14 juin, selon France Bleu Gascogne. En tout, 23 résidents et 6 membres du personnel ont été touchés. Parmi ces 29 cas, 19 au moins sont des cas de variant Delta.

: Faisons tout de suite un point sur l'actualité :



• Le variant Delta est dans le collimateur des autorités : il explose dans les Landes où "il représente 70% des cas positifs détectés", selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Jean Castex et Olivier Véran se rendent sur place ce matin.



• Les Bleus ont terminé en tête du groupe F hier soir face au champion en titre portugais (2-2), à Budapest après un duel étouffant entre l'inoxydable Cristiano Ronaldo et le revenant Karim Benzema, dont le compteur s'est enfin débloqué avant les huitièmes de l'Euro.



• Les salariés de SFR sont en grève aujourd'hui à l'appel de l’intersyndicale (CFDT, CFTC, Unsa) pour dénoncer les suppressions de poste prévues dans le cadre d'un plan stratégique de l'opérateur.





La Poste va reprendre la distribution de 5 millions de plis électoraux confiés à l'origine à la société Adrexo, au moment où le gouvernement essaie d'éteindre la polémique déclenchée par les ratés de l'acheminement des courriers du premier tour des régionales.

: Bonjour à tous ! J'espère que vous avez passé une belle nuit (en rêvant peut-être que vous courriez derrière un ballon vêtu du numéro 19). Allez : j'attaque mon deuxième café et on s'y met.