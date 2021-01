Covid-19 : le tourisme mondial a perdu 1 300 milliards de dollars en 2020, selon l'ONU

Le secteur touristique mondial a perdu 1 300 milliards de dollars en 2020 sous l'effet des restrictions de déplacements provoquées par la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi 28 janvier l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), agence des Nations Unies chargée du tourisme et basée à Madrid. Ce chiffre représente "plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009", et correspond à une chute de 74 % des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019, indique le communiqué de l'OMT.

"2020 aura été la pire année de l'histoire du tourisme avec 1 milliard d'arrivées internationales en moins" par rapport à 2019, précise l'OMT.

Selon les experts de l'OMT, 100 à 120 millions d'emplois directs sont menacés dans le tourisme, dont beaucoup dans de petites et moyennes entreprises.

L'Asie-Pacifique, la région la plus fortement touchée

L'organisation note une "dégradation des perspectives globales de rebond en 2021" et estime qu'"il faudra de deux ans et demi à quatre ans au tourisme international pour retrouver les niveaux de 2019". Et le secrétaire général Zurab Pololikashvili de souligner : "Nous sommes conscients que la crise est loin d'être terminée.",

L'Asie-Pacifique est la région qui a connu la plus forte baisse des arrivées en 2020 (-84 % sur un an), car elle a été la première touchée par la pandémie et qu'elle maintient actuellement les plus fortes restrictions sur les voyages.

Pour l'Europe, le recul est de 70% sur an, mais le continent a connu "la plus forte chute en chiffres absolus", avec 500 millions d'arrivées en moins.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une baisse de 75% et les Amériques de 69%.