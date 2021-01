DIRECT. Covid-19 : le "confinement très serré" serait "un confinement qui a des effets rapides et efficaces pour freiner davantage la circulation du virus", affirme Gabriel Attal

Ce qu'il faut savoir

Plus les jours passent, plus l'hypothèse d'un nouveau confinement en France grandit. Invité de la matinale de France Inter, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a défendu cette hypothèse pour endiguer l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Selon lui, le "confinement très serré" serait "un confinement qui a des effets rapides et efficaces pour freiner davantage la circulation du virus". Il a ajouté que le gouvernement "tire des enseignements [des confinements passés]" et que les décisions de les instaurer ne sont "pas des décisions qui se prennent au pifomètre". Suivez notre direct.

Le nombre d'hospitalisations en France est en hausse. En fin de journée mercredi, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés a continué à augmenter pour atteindre 27 169 personnes (+128 par rapport à la veille), dont 1 931 nouvelles hospitalisations en 24 heures, selon le site du gouvernement. Par ailleurs, le nombre de malades en réanimation et soins intensifs est de 3 107 (+26), avec 318 nouvelles admissions en 24 heures. Avec 351 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, la maladie a désormais tué 74 456 personnes.

Trois communes de Mayotte confinées dès jeudi à 18 heures. Ces confinements ont été décidés par le préfet en raison de l'augmentation de cas du variant identifié en Afrique du Sud. Tous les commerces seront fermés à l'exception des établissements qui vendent des denrées alimentaires et des pharmacies, et les personnes qui voudront se déplacer devront présenter une attestation, détaille le texte.

Le couvre-feu à 18 heures "a une efficacité relative". Cette mesure "ne freine pas suffisamment" la propagation du Covid-19 pour être "pleinement efficace". C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres, mercredi. Il a également assuré qu'un "confinement très serré" faisait partie des "différents scénarios" qui sont à l'étude pour faire face à la situation sanitaire et feront l'objet d'une concertation avec le Parlement et les syndicats.