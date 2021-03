Covid-19 : le seuil des 4 000 malades en réanimation de nouveau dépassé, une première depuis fin 2020

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation reste au plus haut. Le seuil des 4 000 a été de nouveau dépassé, a précisé le ministère de la Santé, jeudi 11 mars. C'est une première depuis fin 2020. Trois régions continuent de concentrer les inquiétudes : les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par ailleurs, on compte 266 décès en plus ces dernières 24 heures (contre 299 la veille), selon les dernières données de Santé publique France. Ce qui porte à 89 856 le nombre total de décès en France. Le taux de positivité des tests est de 7,3%, stable à ce niveau depuis plus d'une semaine.

Enfin, plus de 4,5 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin en France (4 544 897 précisément), rapporte, jeudi, le ministère de la Santé. Parmi elles, 2 164 978 personnes ont reçu une seconde dose de vaccin. Le taux de vaccination de la population française s'élève donc à ce jour à 6,8%.