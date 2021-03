DIRECT. "Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca", assure Olivier Véran, qui a saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: La conférence de presse est terminée. Voici ce qu'il faut en retenir :



• La situation est "tendue et inquiétante", mais elle reste très hétérogène d'une région à l'autre, a déclaré Olivier Véran. Trois régions continuent de concentrer les inquiétudes : Hauts-de-France, Ile de France et PACA.



• Les autorités sanitaires se préparent à transférer "des dizaines, voire des centaines" de patients d'Ile-de-France vers d'autres régions.





• Il n'y a "pas lieu de suspendre" les injections du vaccin AstraZeneca en France, a jugé le ministre de la Santé, contrairement à ce que trois pays ont décidé par précaution le temps de statuer sur d'éventuels effets indésirables.

: Bonsoir @audresselles. Non, Olivier Véran n'a pas parlé de nouveau confinement. Il a cependant affirmé : "Si l'épidémie se poursuit à ce niveau et à ce rythme (...), alors nous prendrions toutes les mesures nécessaires" pour freiner les contaminations.

: Et on confine pas ?

: "La directrice générale de l'ANSM m'a dit qu'il y a des enquêtes en cours sur des signalements, mais à ce stade, il n'y a pas de lien démontré avec la vaccination."



Le ministre de la Santé est interrogé sur la présence, ou non, d'effets secondaires après une vaccination AstraZeneca.



: Le ministre de la Santé a également noté que 286 000 personnes avaient été vaccinées ces dernières 24 heures en France, un "record".

: "Cela fait désormais un an que nous traversons ensemble cette pandémie. (...) C'est ensemble que nous tenons depuis le début, c'est ensemble que nous y arriverons."



Olivier Véran vient de conclure. Place maintenant aux questions-réponses avec les journalistes présents.

: "J'ai saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament. D'après [elle], il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca."

: "A date de ce soir, voici les chiffres de la vaccination dans notre pays. 4 540 000 Français ont reçu [au moins] une première injection."

















: "Les variants sont plus contagieux et aussi plus dangereux. Ils représentent plus de deux tiers des contaminations en France."

: "Les variants sont plus contagieux que le Covid-19 classique et le remplacent progressivement."

: "La mobilisation du système de santé est totale. Elle le sera encore plus dans les prochaines semaines, car la pression hospitalière va encore augmenter."

: "La situation épidémique en Ile-de-France nous préoccupe tout particulièrement. Notre inquiétude se porte particulièrement sur les réanimations. Toutes les 12 minutes, nuit et jour, un Francilien est admis en réanimation."

: "Les patients Covid représentent 80% des capacités initiales de nos réanimations françaises. La pression devrait encore s'accentuer dans les prochaines semaines."

: "La pression sanitaire atteint désormais des niveaux similaires au pic de la deuxième vague."

: "L'épidémie demeure hétérogène sur tout le territoire. (...) Nous sommes particulièrement préoccupés dans trois régions."









: Quelles sont les principales informations du moment ?



• L'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert au vaccin à injection unique Janssen, le quatrième autorisé dans l'Union européenne. Elle réaffirme que le vaccin d'AstraZeneca "peut continuer à être administré", après son retrait par trois pays. Suivez notre direct.



: Si vous souhaitez vous rendre ou revenir d'Australie, de Corée du Sud, d'Israël, du Japon, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de Singapour,il ne sera plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux.

: En effet, à partir de demain, les voyages seront facilités depuis ou hors de l'espace européen pour les couples mariés ou pacsés dont l'un des membres vit à l'étranger pour des raisons professionnelles, ainsi que pour les enfants scolarisés en France dont la famille vit en dehors de l'espace européen, a annoncé le quai d'Orsay. Même chose pour les couples séparés mais non divorcés qui ont des enfants et dont un membre vit à l'étranger.

: Paris aurait assoupli les conditions de voyage pour 7 pays hors UE ? Quels pays et quelles sont lesdites conditions en question ?

: Réouverture des frontières en France ?Sans besoins impérieux pour certaines destinations ( France 24 )?

: L'Italie interdit à titre de précaution l'utilisation d'un lot de vaccins anti-Covid d'AstraZeneca en raison de craintes liées à la formation de caillots de sang. Le lot a pour nom de code ABV2856, et est donc différent de celui suspendu lundi par l'Autriche (ABV5300).

: La Grèce espère rouvrir ses portes aux touristes à partir du 14 mai, misant sur "l'accélération du programme de vaccination" et "la construction d'un premier mur d'immunité" de sa population d'ici là (la vaccination des personnes de plus de 60 ans), a indiqué la porte-parole du gouvernement.

: Bonjour Les différents Etats membres disposent d'instances de santé, mais la procédure d'autorisation de mise sur le marché est européenne. C'est le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), une agence basée à Amsterdam sous la tutelle de l'Agence européenne des médicaments, qui a la mission d'étudier ces demandes à partir des données transmises par les différents fabricants. Explication.

: Bonjour. Comment l UE procède t elle pour donner aussi rapidement son feu vert (ou rouge?) à un vaccin? Merci.

: Bonjour @Ben oui, Olivier Véran doit s'exprimer à 18 heures sur la situation sanitaire. Vous pourrez suivre l'intervention sur nos antennes et notre site.

: Bonjour FI, j'imagine qu'il y a une petite conférence de presse ce soir ? Si oui, à quelle heure ? Et avec quels et quelles ministres ou personnalités ?Merci beaucoup et bonne fin d'après midi à toutes et tous !

: L'Agence européenne du médicament a déclaré comprendre la décision du Danemark de suspendre l'utilisation du vaccin par "précaution". Elle précise être en train d'examiner les cas de forte coagulation sanguine "rapportés en association temporelle avec le vaccin".

: Bonjour @Lam Nelle nous ne savons pas si les 30 cas de thromboses rapportés par l'Agence européenne du médicament, à la date du 10 mars, comprennent des cas français. Ces cas ont été relevés dans l'Union européenne, en Norvège et en Islande chez les personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca.

: Bonjour. Est-ce que des cas de thromboembolie chez des personnes vaccinées en France avec le vaccin AstraZeneca ont été rapportés ? Merci !