Covid-19 : le Premier ministre en Guyane

A peine arrivé en Guyane dimanche 12 juillet, le nouveau Premier ministre découvre l'avion militaires qui sera chargé d'évacuer les malades du coronavirus vers les Antilles. Une visite express de 8 heures qui, dans les rues de Cayenne, laisse la population dubitative. "De toute façon ils connaissent pas la Guyane, donc ils peuvent même pas la comprendre. Que voulez-vous qu'il fasse ? On attend rien d'eux", fustige une habitante.

6 000 cas dans le département

Avec près de 6 000 cas, la Guyane est le département le plus touché par le coronavirus et la situation est inquiétante pour les plus fragiles. A l'hôpital de Cayenne, Jean Castex est venu saluer les soignants, tout en alertant sur les conséquences économiques du virus : "Il est dangereux, même mortel. Mais une grave crise économique et sociale peut entraîner des dégâts tout aussi dramatiques", a-t-il affirmé. Des renforts supplémentaires viennent d'arriver pour aider les hôpitaux débordés par le nombre de malades, notamment une vingtaine d'infirmiers, médecins, ou aide-soignants qui s'étaient déployés à Mulhouse (Haut-Rhin) au plus fort de la crise.