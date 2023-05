Covid-19 : le grand retour des soignants non-vaccinés

Les soignants qui avaient refusé le vaccin du Covid peuvent désormais reprendre leur poste en France.

Après avoir été suspendus pendant près de deux ans pour ne pas s’être fait vacciner, des pompiers volontaires reprennent leur service à La Réunion, avec une certaine appréhension. "Est-ce que notre hiérarchie va suivre le jeu ? Est-ce qu’ils ne vont pas mettre des bâtons dans les roues auprès des pompiers qui n’ont pas pu et n’ont pas fait l’injection en question ?", se demande Frédéric Grondin, pompier volontaire et membre du syndicat participatif 974.

Entre 20 000 et 40 000 professionnels de santé reprendraient le travail ce matin

Sans connaître le chiffre exact, ces professionnels de santé seraient entre 20 000 et 40 000 à reprendre le travail ce matin. Une réintégration du personnel non vacciné qui ne pose pas de problème pour une structure de santé. "On applique les gestes barrières, la distanciation sociale et physique, donc, aujourd’hui, le retour de ces personnels serait plutôt une bonne nouvelle", confie Hélène Gaspari, responsable ressources humaines de l’ADMR 2B. Une satisfaction non partagée par plusieurs médecins. Le gouvernement garde la possibilité de suspendre à nouveau le personnel non-vacciné si la pandémie venait à repartir.