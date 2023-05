Turquie : cette inflation qui fait des ravages

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est au coude à coude avec le candidat de l’opposition, Kemal Kiliçdaroglu. Le contexte économique joue beaucoup, en raison d’une forte inflation.

Alors qu’un second tour doit avoir lieu dans le cadre de la présidentielle turque, opposant le président sortant Recep Tayyip Erdogan à son rival Kemal Kiliçdaroglu, le contexte économique joue beaucoup. L’inflation officiellement en Turquie est de 44 %. En fait, on soupçonne les chiffres d’être manipulés et on pense qu’elle est plus proche de 100 %. Imaginez, en France, l’inflation est de 6 %.

Les fruits et légumes se vendent à l’unité

En Turquie, quand vous avez votre billet de banque de 100 livres turques, vous pouvez acheter beaucoup moins de choses qu’auparavant. Si bien que les fruits et légumes se vendent à l’unité. Si vous avez des petits billets chez vous, mauvaise pioche, ils ne valent plus rien. Une livre turque il y a cinq ans valait 0,20 centimes d’euros. Depuis, la monnaie a été divisée par quatre et le même billet ne vaut plus que 0,05 centimes d’euros. Ce qui fait que les Turcs eux-mêmes n’ont plus confiance dans leur propre monnaie. L’inflation fait donc des ravages sur le pouvoir d’achat et sur les économies, précise le journaliste de France Télévisions, Axel de Tarlé.