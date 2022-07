Covid-19 : le gouvernement s'oppose à la réintégration des soignants non-vaccinés

Le ministre de la Santé, François Braun, a souligné, vendredi, que "l'académie de médecine, le Conseil scientifique et la Haute autorité de santé ont un avis convergent" et "négatif" sur le retour de ces professionnels.

"La position du gouvernement est claire : on suit l'avis des scientifiques." Le gouvernement ferme la porte "à ce stade" à une réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid-19, a annoncé le ministre de la Santé, François Braun, vendredi 22 juillet. L'avis des autorités scientifiques est "négatif" sur ce point, a-t-il justifié, rappelant son engagement à "suivre cet avis" des organisations spécialisées.

Plus tôt dans la journée, la Haute autorité de santé s'était dite "favorable au maintien de l'obligation de vaccination contre (le) Covid-19 des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux". Ces derniers jours, l'Académie de médecine et le Conseil scientifique avaient, eux aussi, exprimé leurs réserves sur un éventuel retour au travail de ces professionnels.

"Je vais réunir dès le début de la semaine prochaine les organisations syndicales pour leur expliquer la situation, voir avec elles comment on envisage de s'en sortir, peut-être dans quelques mois", a précisé le ministre de la Santé, en déplacement dans un hôpital de Seine-et-Marne.