Covid-19 : le gouvernement multiplie les annonces

Depuis le ministère de la Santé, Édouard Philippe a dressé un dernier bilan du Covid-19. Neuf décès ont été signalés et 613 cas de Covid-19 ont été confirmés. "C'est 190 de plus qu'hier", rappelle le journaliste Jean-Baptiste Marteau en direct du ministère de la Santé. "La France va rester au stade 2 pour le moment, mais avec des mesures renforcées sur les deux foyers de l'épidémie, le Haut-Rhin et l'Oise", indique-t-il.

Un stade 3 "inévitable" dans l'Oise et le Haut-Rhin

Dans ces deux départements, les crèches, maternelles, écoles, collèges et lycées seront fermés dès le 9 mars. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont aussi proscrits. Des mesures qui ont pour but de "ralentir l'épidémie", rapporte Jean-Baptiste Marteau. Elles précédent un "stade 3 inévitable" selon le Premier ministre.

