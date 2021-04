Covid-19 : le dernier vol entre le Brésil et la France a atterri à Paris

Les derniers voyageurs en provenance du Brésil et à destination de la France ont atterri mercredi 14 avril à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À Rio de Janeiro, mardi, la plupart des voyageurs ont appris avant de partir que leur vol était probablement le dernier avant un long moment. Certains voyageurs rencontrés ont pris leur vol en panique, sans savoir s’il serait annulé. Après la présentation d’un test PCR au décollage, les passagers ont été soumis à un test antigénique à leur arrivée.

Une période d’isolement demandée aux derniers arrivant

Une période d’isolement d’une semaine est demandée aux voyageurs. Si une femme interrogée par France 2 assure qu’elle va s’isoler pendant la durée requise et faire un test PCR à la suite de cette quarantaine, d’autres prennent cette directive avec plus de légèreté. "Je pense qu’il n’y a pas grand monde qui la respecte, cette période d’isolation, après, forcément, je vais faire attention", lance un jeune voyageur. De nombreux passagers interrogés comprennent cette décision d’interrompre les vols entre les deux pays, suite à la situation sanitaire devenue hors de contrôle au Brésil, notamment à cause du variant brésilien du Covid-19. Les autorités n’excluent pas des solutions de rapatriement pour les Français souhaitant quitter le Brésil.