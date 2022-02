Covid-19 : le député Jean-Louis Touraine dénonce une surmortalité dans les Ehpad privés et parle de "12 000 morts illégitimes"

"La mortalité due au Covid-19 a été observée comme significativement plus élevée dans les établissements privés que dans les établissements publics", explique mercredi 9 février à l'Assemblée nationale Jean-Louis Touraine, député LREM du Rhône et vice-président de la Fédération hospitalière de France, dans le cadre des auditions après les révélations du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Selon un calcul de la Fédération hospitalière de France, il assure qu'"on aurait pu avoir dans notre pays 12 000 morts de moins dans les Ehpad si le système privé adoptait les mêmes règles que le système public."

"Dans l'enquête de la DREES, il est ainsi observé que les événements critiques touchent entre 11 et 13% des établissements. 11,5% pour les privés non lucratifs et 13% pour les privés commerciaux. Par contre, dans les établissements publics, ce n'est que 7 à 9%, selon le public hospitalier ou le public non hospitalier", détaille Jean-Louis Touraine. "On peut donc dire qu'il y a eu 12 000 morts illégitimes du fait de ce système développé par les établissements privés pour accueillir les personnes âgées", accuse le député.

"Je ne peux affirmer que ce chiffre est absolument exact, mais même s'il n'était que de 10 000, c'est 10 000 décès de trop", commente le député mercredi sur franceinfo. "Ceci en dépit du fait que les établissements publics ont des charges plus importantes que les privés, et en dépit du fait que ces établissements publics ont une rémunération, par les résidents ou leur famille, qui est inférieure, bien sûr, à ce que l'on a dans les privés", dit-il.

Pas d'explication "clairement établie"

Selon Jean-Louis Touraine, "l'explication n'est pas encore clairement établie. Les premières qui viennent à l'esprit, c'est la présence médicale encore plus insuffisante dans les établissements privés et les effectifs en personnels qui sont là aussi inférieurs dans ces établissements privés. Il y a partout une pénurie, mais elle est plus criante encore dans plusieurs établissements privés pouvant, en partie au moins, être responsables de cette surmortalité."

Il rappelle enfin qu'une "surmortalité de la grippe depuis plusieurs années" avait été remarquée "dans des établissements privés de différentes natures en corrélation avec un taux de vaccination bien inférieur des personnels comme des résidents dans ces établissements-là."