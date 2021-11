Covid-19 : le Conseil scientifique plaide pour "l'abaissement de l'âge d’éligibilité du rappel vaccinal à 50 ans"

"La situation épidémiologique s'est profondément modifiée au cours des dernières semaines." Dans un avis (document en PDF) publié lundi 22 novembre, le Conseil scientifique recommande "l'abaissement de l’âge d’éligibilité du rappel vaccinal à 50 ans en conservant un intervalle de 6 mois après la primovaccination". Devant l'évolution de l'épidémie, l'instance invte également "à envisager un rappel vaccinal pour l'ensemble de la population adulte". Par ailleurs, le Conseil scientifique suggère d'intégrer cette dose de rappel au pass sanitaire pour les 50 ans et plus "avec une temporalité adaptée". Actuellement, seuls les 65 ans et plus seront concernés par l'intégration de leur dose de rappel au pass sanitaire, à partir du 15 décembre.

Dans son avis, le Conseil scientifique insiste également que le maintien voire le renfort des "efforts de primo-vaccination". Il plaide enfin pour un "élargissement du télétravail", la "réintroduction du port du masque dans certains lieux", une "limitation des rassemblements" ou encore un "renforcement du dépistage réactif à l’école" pour faire face à la "cinquième vague".