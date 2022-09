Covid-19 : le conseil de l'Ordre des avocats requiert six mois d'interdiction d'exercer dont trois ferme contre Fabrice Di Vizio

Le conseil de l'Ordre des avocats a requis six mois d'interdiction d'exercer dont trois ferme contre Fabrice Di Vizio, selon la journaliste de franceinfo qui assistait à son audience disciplinaire mardi 27 septembre à Paris. Figure du mouvement anti-pass sanitaire et des milieux complotistes, il était notamment convoqué pour "manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat". La décision sera rendue le 2 novembre 2022.

Près de 200 personnes étaient venues le soutenir jusque dans la maison du barreau pour assister à l'audience dans un auditorium plein. Avant 9 heures, elles s'étaient rassemblées à l'extérieur, aux cris de "Fabrice Fabrice" et "On lâche rien".

La bâtonnière de Paris reproche notamment à Fabrice Di Vizio d'avoir "tenu de manière répétée des propos manifestement grossiers, vulgaires et offensants" sur les réseaux sociaux et sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste" sur C8 entre mars et en septembre 2021, tout en ayant un comportement "impétueux" pouvant "nuire" à l'image de la profession d'avocat.