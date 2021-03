Covid-19 : "Le confinement de l'Ile-de-France n'est pas d'actualité", assure le directeur général de la santé

"Cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'Etat si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir", a déclaré Jérôme Salomon, mardi, sur RTL.

"Nous avons une très forte tension épidémique, mais nous tenons." Alors que tous les indicateurs de l'Ile-de-France sont désormais dans le rouge, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a indiqué, mardi 9 mars sur RTL, que "le confinement de l'Ile-de-France n'[était] pas d'actualité" pour endiguer la pandémie de Covid-19.

"Cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'Etat si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : "Nous sommes en très forte tension, nous libérons des lits (...) et nous suivons la situation jour après jour."

L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a demandé, lundi, la déprogrammation de 40% des opérations pour augmenter de 500 places le nombre de lits de réanimation dédiés aux malades du Covid-19.