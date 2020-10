Covid-19 : le 30ème Marathon de la Rochelle annulé

Plus de 6 000 marathoniens étaient déjà inscrits. La prochaine édition aura lieu le 28 novembre 2021.

La 30ème édition du Marathon de La Rochelle (Charente-Maritime) est annulée à cause des contraintes liées à la pandémie de Covid-19, indique mercredi 7 octobre France Bleu La Rochelle. Elle devait avoir lieu le 29 novembre. Plus de 6 000 marathoniens étaient déjà inscrits, ainsi que 2 200 participants pour le 10 km. "Nous nous devons d'être responsables et lucides dans une période comme celle-ci", déclarent les organisateurs dans un communiqué.

La décision a été prise mardi après plusieurs rendez-vous avec la ville de La Rochelle et la préfecture de Charente-Maritime. Et après avoir imaginé différentes mesures, comme le port du masque sur les 600 premiers mètres de course. La prochaine édition du marathon aura lieu le 28 novembre 2021.

De nombreuses courses ont été annulées ou reportées en France à cause du Covid-19. Parmi elles, le Marathon de Paris, le Run in Lyon, le Marathon des Landes, le Marathon de Toulouse et le Marathon International du Beaujolais. Au moins 32 courses prévues en octobre 2020 n'auront pas lieu, indique le site spécialisé jsdcourse.com.