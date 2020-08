Coronavirus : le marathon de Paris, reporté à deux reprises, est finalement annulé

Jean Castex l'a annoncé mardi. La possibilité d'organiser des rassemblements de plus de 5 000 personnes est reportée au 30 octobre. Il était donc incertain de pouvoir permettre aux dizaines de milliers de coureurs de prendre le départ, le 15 novembre.

Le Schneider Electric marathon de Paris est annulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus, a appris mercredi 12 août franceinfo auprès de l'organisateur ASO.

Initialement prévu le 5 avril, l'édition 2020 de cet événement sportif avait d'abord été reportée au 18 octobre, puis une nouvelle fois au 15 novembre. Mais au lendemain des mesures annoncées par Jean Castex et la prolongation jusqu'en octobre de la jauge maximale de 5 000 personnes pour les rassemblements, Amaury Sport Organisation, la mairie de Paris et la préfecture ont décidé de définitivement jeter l'éponge pour les deux épreuves. Cette décision a été prise face à l'impossibilité de faire respecter les mesures sanitaires aux 65 000 coureurs du marathon et 40 000 coureurs du semi-marathon.

"Devant l’impossibilité pour beaucoup de participants de se rendre disponibles pour ces épreuves et notamment ceux, nombreux, venant de plusieurs pays étrangers et se heurtant aux difficultés actuelles de voyages, il a été décidé de donner rendez-vous à tous les passionnés de la course à pied en 2021", écrit Amaury Sport Organisation dans un communiqué où il précise que "les concurrents enregistrés cette année sont, s’ils le souhaitent, d’ores et déjà inscrits pour les éditions de 2021".

Seul survivant, le marathon de Londres

L'épreuve parisienne rejoint la longue liste des événements sportifs annulés cette année en raison de la crise sanitaire. Les marathons de Boston, New York, Chicago, Berlin et de Francfort ont été annulés. Seul le marathon de Londres résiste. Cette 40e édition sera réservée aux coureurs professionnels, qui prendront donc le départ du marathon le 4 octobre au St James's Park. Le recordman du monde, le Kenyan Eliud Kipchoge, doit participer à ce marathon.