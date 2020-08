Masques en extérieur, grands rassemblements, tests... Ce qu'il faut retenir du discours de Jean Castex sur le Covid-19

Pour expliquer la dégradation de la situation, le Premier ministre a déploré "une moindre vigilance, une moindre discipline, une moindre solidarité de la part de certains d'entre nous". Il s'exprimait depuis le CHU de Montpellier, ce mardi après-midi.

Face à la dégradation de la situation épidémique en France, l'exécutif réagit. Quelques heures après un Conseil de défense consacré à la lutte contre le coronavirus, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, mardi 11 août, une série de mesures "importantes" . Voici ce qu'il faut retenir de son discours au CHU de Montpellier.

L'épidémie "évolue dans le mauvais sens"

En France, la situation "s'est dégradée au cours des derniers jours", a souligné le chef du gouvernement. "Depuis deux semaines environ, la situation épidémiologique, que nous surveillons de très près, évolue en effet dans le mauvais sens", avec notamment "2 000 cas par jour, contre environ un millier il y a trois semaines".

"Le seuil de vigilance, qui est atteint quand on enregistre plus de 20 cas pour 100 000 habitants, sera atteint cette semaine au niveau national", s'est-il inquiété, d'autant que plusieurs départements flirtent déjà avec le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants.

Par ailleurs, "le nombre des hospitalisations (800 par semaine) et d'admissions en service de réanimation (100 par semaine) repartent à la hausse au plan national. Vingt-cinq nouveaux clusters sont identifiés chaque jour, contre environ 5 par jour il y a trois semaines. Tout cela est préoccupant".

Les Français sont "moins disciplinés"

Pour expliquer la dégradation de la situation, Jean Castex a partagé "le constat d'une moindre vigilance, d'une moindre discipline, d'une moindre solidarité, de la part de certains d'entre nous, minoritaires sans doute mais trop nombreux".

"A la faveur de l'été, des vacances, on observe davantage de rassemblements familiaux, amicaux, festifs, qui sont autant d'occasions de diffusion du virus, a-t-il regretté. La contamination se développe aujourd'hui dans les tranches d'âge les plus jeunes." Le chef du gouvernement a promis des "actions de communication et de pédagogie, tout particulièrement à destination des jeunes et des populations qui peuvent se sentir à tort moins exposées".

Je le dis aujourd'hui avec une forme de gravité : si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique, qui sera difficile à contrôler.Jean CastexPremier ministre

Un appel à généraliser le masque en extérieur

"Je vais demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics" extérieurs, a annoncé Jean Castex. "Dans 330 communes, l'obligation du port du masque a été édictée dans les zones publiques les plus fréquentées", a-t-il affirmé, rappelant qu'un décret le permet depuis le 1er août. "Il nous faut aller au-delà."

La reprise des grands rassemblements retardée

Jusqu'ici prévue le 1er septembre (et même le 15 août pour certains événements culturels), la levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes a été repoussée au 30 octobre. Jean Castex a toutefois promis une "possibilité pour les préfets d'y déroger sous respect de vérification du strict respect des protocoles sanitaires".

Coronavirus : "Le conseil a décidé de prolonger jusqu'au 30 octobre prochain l'interdiction des événements rassemblant plus de 5 000 personnes", avec possibilité de dérogation poursuit Jean Castex pic.twitter.com/Wi4uVmjlaX — franceinfo (@franceinfo) August 11, 2020

Un renforcement des contrôles

"Nous allons intensifier les actions de contrôle pour nous assurer de l'effectivité des dispositions" de lutte contre l'épidémie, a promis le locataire de Matignon. Cela passera par "un plan de contrôle ciblé" élaboré par les préfets dans chaque département, qui "conduira à verbaliser les manquements quand ils seront constatés".

Au-delà des amendes, de nouvelles possibilités seront offertes aux services de l'Etat, notamment pour imposer des fermetures partielles d'établissements recevant du public, "par exemple au-delà d'une certaine heure", en cas de contrôle insatisfaisant.

Un meilleur accès aux tests

Pour "améliorer l'accès aux tests, notamment pour les personnes présentant des symptômes de la maladie" et afin "d'avoir des résultats rapides", des "circuits dédiés" seront créés à travers la France, "là où c'est nécessaire". "Nous allons également améliorer nos capacités de tests pour tous les territoires ou toutes les populations à risque spécifique au-delà des seuls clusters", a ajouté Jean Castex.