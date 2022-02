Covid-19 : la Suède compte lever presque toutes ses restrictions sanitaires le 9 février

La Suède suit l'exemple danois. Le gouvernement suédois a annoncé jeudi 3 février son intention de lever la quasi totalité de ses mesures anti-Covid à compter du 9 février. "La pandémie n'est pas terminée, mais nous entrons dans une toute nouvelle phase (...) les connaissances se sont améliorées (...) plusieurs études montrent qu'Omicron conduit à une maladie moins grave", a déclaré la Première ministre Magdalena Andersson lors d'une conférence de presse.

>> Restrictions contre le Covid-19 : Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas... Ces pays européens qui allègent les mesures

Les bars et les restaurants n'auront plus l'obligation de fermer à 23 heures et la jauge pour les rassemblements sera levée. En outre, les exigences liées aux certificats de vaccination pour les rassemblements publics seront supprimées et il ne sera plus recommandé de porter un masque dans les transports en commun en cas d'affluence. Le retour au travail en présentiel se fera de façon progressive, de même que pour les cours de l'enseignement supérieur. Certaines recommandations demeureront au-delà du 9 février pour les non-vaccinés, comme celle d'éviter les rassemblements en intérieur.

Le bilan total depuis le début de la pandémie a atteint selon les derniers chiffres 16 028 morts en Suède, un nombre qui se situe dans la moyenne européenne, mais nettement supérieur à ceux de ses voisins norvégien, finlandais et danois. Mardi, le Danemark a été le premier pays de l'Union européenne à lever la quasi-totalité des restrictions liées au Sars-CoV-2. Il a été suivi dans la même journée par la Norvège voisine, où le Premier ministre Jonas Gahr Store a déclaré que la société devait "vivre avec" le virus.