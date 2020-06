Covid-19 : la situation est très tendue en Guyane

À bord d’un avion militaire qui atterrit à Fort-de-France (Martinique), un homme de 64 ans et une femme de 25 ans, gravement atteints par le coronavirus. Ils sont les tout premiers patients transférés jeudi 18 juin de la Guyane vers la Martinique par l’armée, afin de désengorger les hôpitaux guyanais. Car l’épidémie s’accélère en Guyane, un territoire qui compte cinq morts et près de 2 000 cas confirmés, et désormais 12 foyers de contamination, soit le nombre plus élevé de tous les départements français.

211 nouveaux cas en 24 heures

Le foyer épidémique qui inquiète le plus les autorités, c’est la ville de Cayenne, où le virus circule largement. La municipalité distribue des masques et diffuse des messages partout dans les rues, mais le virus progresse, notamment dans les quartiers populaires, où certains habitants reconnaissent prendre la situation à la légère. La Guyane vient d’enregistrer 211 nouveaux cas confirmés de Covid-19 au cours des 24 dernières heures.

Le JT

Les autres sujets du JT