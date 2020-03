Coronavirus : le JT de France 2 répond aux questions des internautes de franceinfo

Parmi les questions des internautes sur le site Internet de Franceinfo, une question récurrente : pourquoi le nouveau coronavirus occupe-t-il une telle place dans l'actualité alors que, selon les téléspectateurs, la grippe fait plus de victimes. "Ce qu'il faut regarder, c'est le taux de mortalité, répond la journaliste Florence Griffond, la proportion de personnes infectées qui décèdent." Ce taux pour le Covid-19 est de 1 à 3% et de 0,1% pour la grippe saisonnière. "Donc le Covid-19 est bien plus dangereux", explique la journaliste. Les scientifiques regardent aussi les risques de transmission du Covid-19. "Il est 1,7 fois plus contagieux, d'où toutes ces mesures de précaution qui sont prises", ajoute Florence Griffond.

Des questions sur les transports et les matchs

D'autres questions portent sur les interdictions des rassemblements - à géométrie variable selon certains internautes. "Quelles mesures dans le métro ?", questionne une internaute. "Le ministère des Transports indique que les gares et les stations sont en fait des lieux de passage, précise la journaliste, où les gens ne sont pas statiques, et que dans le métro on ne se retrouve pas à plus de 5.000 confinés pendant plusieurs heures." D'autres questions portent sur l'organisation des matchs.

