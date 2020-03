Coronavirus : plus de 100 000 personnes contaminées dans le monde

La hausse est notamment liée à l'importante augmentation des cas en Iran, avec 1 234 nouveaux cas.

C'est une barre symbolique. Le nombre de cas de personnes contaminées par le nouveau coronavirus dans le monde a atteint les 100 000, dont plus de 3 400 décès dans 91 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi 6 mars.

Au total, 100 002 personnes ont été contaminées et 3 407 sont mortes. La hausse – 2 492 nouvelles contaminations rapportées depuis jeudi à 17 heures – est notamment liée à l'augmentation des cas en Iran, avec 1 234 nouveaux cas.

La Chine continentale (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, comptait 80 552 cas, dont 3 042 morts. Vendredi, 143 nouvelles contaminations et 30 nouveaux décès y ont été annoncés.

Ailleurs dans le monde, 19 450 cas (2 349 nouveaux) étaient recensés vendredi à 15 heures, dont 365 morts (31 nouveaux). Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (6 284 cas, dont 196 nouveaux, et 42 morts), l'Iran (4 747 cas, dont 1 234 nouveaux, et 124 morts), l'Italie (3 858 cas et 148 morts) et la France (577 cas, dont 200 nouveaux, et 9 morts).