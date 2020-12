Covid-19 : la France comptabilise 18 254 nouveaux cas positifs en 24 heures

La France est toujours très loin des 5 000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 que le gouvernement visait à la mi-décembre. "L'évolution de l'épidémie est préoccupante (...) Nous constatons en effet une augmentation du nombre de cas confirmés", a déclaré Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, jeudi 17 décembre, lors d'une conférence de presse. La France a enregistré en 24 heures 18 254 nouveaux cas positifs, a-t-il indiqué.

"Après une forte baisse du nombre de cas, puis un plateau, une tendance à l'augmentation est observée depuis quelques jours", a commenté Jérôme Salomon. "Nous avons encore 25 182 malades hospitalisés, dont 2 808 en réanimation et 1 362 personnes atteintes du Covid-19 ont été hospitalisées ces dernières 24 heures dont plus de 150 en réanimation", a-t-il précisé, et comme le montre notre tableau de bord. Le nombre total de décès liés au Covid-19 est désormais en France de 59 619.

Le directeur général de la santé a appelé les Français à faire preuve de de vigilance pour les fêtes de fin d'année. "Le virus peut voyager avec nous, ne lui donnons aucune opportunité de contaminer nos proches", a-t-il déclaré, soulignant que "nous entrons dans une saison à haut risque, l'hiver".