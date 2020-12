DIRECT. Covid-19 : aux Etats-Unis, plus de 3 700 morts et 250 000 cas en une seule journée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Bonjour @Aveyron45. Nous résumons les annonces de Jean Castex et Olivier Véran sur la stratégie de vaccination contre le Covid-19 dans cet article. Vous y trouverez notamment le calendrier fixé par le gouvernement. Bonne journée.

: Bonjour Marie-Violette. Pourriez-vous indiquer les modalités d'accès au vaccin en fonction des phases. J'ai 48 ans, je présente au moins deux pathologies pouvant aggravé les effets du virus, vers quelle date puis-je espérer être vaccinée ? Merci

: A Beille, dans les Pyrénées, on espère que la fermeture des remontées mécaniques va favoriser le ski de fond. "C'est un coup de publicité inattendu, je compte sur tous nos nouveaux pratiquants", explique le directeur de la station.



(FRANCE 3)

: Bonjour . Le président du Conseil scientifique rappelle dans notre article que les effets attendus de la vaccination à grande ampleur ne seront "pas visibles avant l'été 2021". La vaccination du grand public ne démarrera en effet qu'au printemps. Or la communauté médicale estime que la circulation du virus "s'arrêtera avec 50 à 70% de la population immunisée".

: Bonjour franceinfo, votre article du jour dit que le vaccin ne sera pas efficace avant quelque temps sur la pandémie. Quel est le critère d'efficacité qui est cité ? Un retour à la normale des hôpitaux malgré un virus circulant ? Une disparition totale du virus ? Autre chose ? Merci

: La fin d'année approche et, avec elle, l'envie de tourner la page sur la pandémie de Covid-19. Mais 2021 sera encore marqué du sceau du coronavirus. Malgré l'arrivée imminente des premiers vaccins, une troisième vague semble de plus en plus réaliste en début d'année prochaine. Nous vous expliquons pourquoi.

: Pfizer a assuré travailler avec les autorités sanitaires locales sur ces réactions. La semaine dernière, les autorités sanitaires britanniques avaient déconseillé d'administrer ce vaccin aux personnes ayant eu par le passé d'"importantes réactions allergiques", après deux cas de mauvaise réponse aux premières injections. "Nous allons nous pencher de près sur toutes les informations évoquant des réactions allergiques graves et nous actualiserons si besoin la notice" du vaccin, a affirmé un porte-parole du laboratoire.

: Deux professionnels de santé vivant en Alaska ont développé une grave réaction allergique après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, rapporte le New York Times. Une femme a notamment dû être hospitalisée et se trouve désormais dans un état stable.

: La Nouvelle-Zélande est sortie de la récession liée à la pandémie de Covid-19, en établissant un record de croissance trimestrielle de 14% pour la période juillet-septembre, selon les chiffres officiels publiés aujourd'hui. Cette performance intervient après la chute de 11% du PIB enregistrée au trimestre précédent, période pendant laquelle le pays était en confinement.

: "La vaccination en France, c'est pour les fêtes", titre Le Parisien au lendemain de la présentation par Jean Castex du plan de vaccination contre le Covid-19. Les Echos, eux, soulignent que la campagne sera "longue", alors que la vaccination ne sera étendue au "grand public" qu'au printemps.



(LE PARISIEN)







(LES ECHOS)

: Les Etats-Unis sont confrontés depuis plus d'un mois à un rebond spectaculaire de l'épidémie de Covid-19. La barre des 200 000 cas quotidiens a été dépassée sur 11 des 14 derniers jours. Les responsables sanitaires redoutaient cette flambée après Thanksgiving, il y a trois semaines, et craignent que la crise ne s'aggrave encore durant les fêtes de fin d'année.

: Quelque 113 000 malades du Covid-19 sont par ailleurs actuellement hospitalisés aux Etats-Unis, selon les données du ministère américain de la Santé. Il s'agit là aussi d'un pic.

: Les Etats-Unis ont enregistré hier un très lourd bilan de 3 784 morts et 250 000 cas de Covid-19 en 24 heures, des niveaux jamais atteints depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns-Hopkins. C'est la troisième fois en une semaine que le pays franchit la barre des 3 000 décès quotidiens. Le bilan le plus lourd en matière de décès en une journée remontait à fin avril, au plus fort de la première vague.

: Voici les principales informations à 6 heures :



• Les Etats-Unis ont enregistré hier un très lourd bilan de plus de 3 700 morts et 250 000 cas de Covid-19 en une seule journée, des niveaux jamais atteints depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns-Hopkins.



• Le Parlement doit définitivement adopter, aujourd'hui, le projet de budget 2021. La crise sanitaire a ralenti à plusieurs reprises l'examen de ce texte, notamment pour prolonger les aides d'urgence pour les secteurs sinistrés comme la restauration ou l'événementiel.



• C'est une "prouesse technologique". La Chine a rapporté sans encombre des échantillons de Lune, première mission de ce type en plus de 40 ans.



• Les accusés du procès des attentats de janvier 2015 ont été condamnés, hier, à des peines allant de 4 ans de prison à la réclusion à perpétuité. La qualification terroriste a été écartée pour six des onze accusés présents à l'audience.