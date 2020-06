Covid-19 : la course aux vaccins s’accélère dans le monde

C’est une course contre la montre. Dans le monde entier, 95 vaccins sont en test et une centaine de laboratoires sont mobilisés. Développer un vaccin prend d’habitude huit à dix ans. Cette fois-ci, il faut aller plus vite. L’Europe a privilégié la firme AstraZeneca, mais cela ne devrait pas les recherches des autres laboratoires. Pour s’assurer d’avoir un vaccin rapidement et au meilleur prix, l’Europe devrait signer d’autres accords dans les semaines qui viennent.

Les premiers tests cliniques sur l’homme ont débuté

La secrétaire d’État aux Finances, Agnès Pannier-Runacher, nous confirme que des discussions avancées sont en cours avec trois autres laboratoires. À l'Institut Pasteur aussi, les chercheurs sont mobilisés. Un accord a été signé récemment avec un géant américain de l’industrie pharmaceutique pour produire en grandes quantités leur propre vaccin. Les premiers tests cliniques sur l’homme débutent un peu partout dans le monde. Tous les États ont précommandé des vaccins afin d’être servis en priorité.

