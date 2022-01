Covid-19 : la cinquième vague pourrait-elle être la dernière ?

Ce serait la bonne nouvelle que tout le monde attend : que cette vague soit la dernière. "J’ai dit que c’était peut-être la dernière des vagues : vu le taux de contaminations dans notre pays, et aussi sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d’immunité, soit par la vaccination, par l’infection ou les deux", a avancé le ministre de la Santé lundi 3 janvier sur France Inter.

À terme, un virus comme un autre ?

Certains spécialistes rappellent cependant que de nouveaux variants peuvent apparaître. Mais un autre scénario se dessine : celui d’un virus qui deviendrait banal. "C’est la vie du virus, et petit à petit, ce sera sans doute un virus comme le rhinovirus, la grippe… On vivra avec", déclare Vincent Enouf, de l’Institut Pfizer. "Ce qui est hautement probable, c’est qu’à terme il devienne un virus saisonnier, qu’il donne des formes moins graves ou équivalentes à la grippe. (…) On a trop d’incertitudes aujourd’hui", explique quant à lui le Dr Bruno Lina.